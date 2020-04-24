Temizlik Benim İşim 24 Nisan Cuma kim kazandı? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 24 Nisan Cuma günü kim kazandı? sorusunun yanıtı programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Temizlik Benim İşim hafta içi her gün FOX TV ekranlarında saat 14.00’te yayınlanıyor. Yarışmacılar her hafta gittikleri evde temizlik hünerlerini gösteriyor. Temizlik Benim İşim 24 Nisan haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 24 NİSAN CUMA KİM KAZANDI?

Temizlik Benim İşim 24 Nisan Cuma günü birincisi ve para ödülünün sahibi bu kez iki yarışmacı oldu. Puan tablosu şu şekilde;

Haftanın beşincisi 5 puanla Zeynep oldu.

Haftanın dördüncüsü 6 puanla Esra oldu.

Haftanın üçüncüsü 7 puanla Hacer oldu.

Yarışmada bu hafta 2 birinci var. 2 yarışmacı büyük ödülü aralarında paylaştı. Haftanın birincisi olan yarışmacılardan ilki 8 puan alan Saliha oldu. Birinci olan diğer yarışmacı ise yine 8 puanla Merve oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Her gün büyük bir heyecanla takip edilen Temizlik Benim İşim, FOX TV ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00’te başlıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.