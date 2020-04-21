Temizlik Benim İşim 21 Nisan puan durumu nasıl? Temizlik Benim İşim puan tablosu belli oldu mu?

Temizlik Benim İşim puan durumu program takipçileri tarafından merak ediliyor. Temizlik Benim İşim hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Yarışmacıların temizlikte hünerlerini gösterdiği program saat 14.00’te yayınlanıyor. Temizlik Benim İşim 21 Nisan puan tablosu ise araştırılmaya başladı. Detaylar haberimizde…

21 NİSAN TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN DURUMU

Temizlik Benim İşim 21 Nisan puan tablosu henüz belli olmadı. Programın bugünkü bölümü hala devam ediyor. Puan durumu belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.