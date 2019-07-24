Tehlikeli Soygun konusu nedir? Tehlikeli Soygun filmi oyuncuları kimler?

Tehlikeli Soygun aksiyon filmi sevenler için Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Steven Seagal ve Michael Jai White’ın yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncuları

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ KONUSU

İki Amerikan göçmeni olan Jack ve Sam'in başı ciddi şekilde beladadır. İkili Güneydoğu Asya'da bir dizi banka sotgunu yaptıklarında farkında olmadan bir uyuşturucu çete liderinin parasını da çalmışlardır. Bu sebeple kısa sürede çetenin hedefi haline gelirler. Sam öldürüldüğünde Jack hayatının aşkı Pom'a geri döner ve çift çeteye karşı savaşmaya başlayan modern bir Bonnie ve Clyde oluverirler...

TEHLİKELİ SOYGUN OYUNCULARI

Steven Seagal

Michael Jai White

John Edward Lee

Ron Smoorenburg

Sahajak Boonthanakit

Byron Gibson

Damon Whitaker

Dean Alexandrou