Tavuklu kağıt kebabı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi hem birinci oluyor hem de altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu kağıt kebabı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

TAVUKLU KAĞIT KEBABI MALZEMELERİ

6 adet kemiksiz tavuk kalça

1 su bardağı bezelye – haşlanmış ya da dondurulmuş

1 adet kabak – küp doğranmış

1 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy patates

10 – 15 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

10 adet siyah zeytin

Sosu için Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 avuç ceviz – iri dövülmüş

Tuz

Karabiber

Kuru kekik

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TAVUKLU KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

Salçalar, zeytinyağı, soya sos, iri dövülmüş ceviz, tuz, karabiber ve kekiği bir kasede karıştırın.

Hazırladığınız sosu tavuklara ilave edin ve iyice karıştırın.

Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde kesin, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin.

Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın.

Hazırladığınız karışımı 4 eşit parçaya bölün ve yağlı kağıtlara paylaştırın.

Üzerini kapatacak şekilde kenarlarından kıvırarak şeker paketi gibi hazırlayın.

190 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.