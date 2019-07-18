Tatlım Tatlım konusu ne? Tatlım Tatlım filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Tatlım Tatlım konusu ne ? sorusu araştırılıyor. Komedi filmlerinin aranan isimlerini bir arada gördüğümüz film ilginç konusu ve oyuncu kodrosuyla merak uyandırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. Bu akşam TV8'de yayınlanacak Tatlım Tatlım filmi saat 20:00'de ekranda olacak. Kopmedi kategorisindeki film 16 Mart 2017 vizyona girmiş ve seyirciden güzel geri dönüşler almıştı . Tatlım Tatlım filmi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

TATLIM TATLIM KONUSU NE?

Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise… İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise… Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?

TATLIM TATLIM FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tatlım Tatlım filminde başrolleri; Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.