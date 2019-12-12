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  3. Taşıyıcı Son Hız filmi konusu ne? Taşıyıcı: Son Hız filmi başrol oyuncuları kimler?

Taşıyıcı Son Hız filmi konusu ne? Taşıyıcı: Son Hız filmi başrol oyuncuları kimler?

Taşıyıcı Son Hız filmi konusu ne" Taşıyıcı: Son Hız filmi başrol oyuncuları kimler"

Başrollerini Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol ve Gabriella Wright’ın yer aldığı Taşıyıcı: Son Hız filmi 12 Aralık Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Daha önce Jason Statham tarafından sinemaya aktarılan film bu sefer başka bir oyuncuyla yeniden ele alınıyor. Taşıyıcı Son Hız filmi, babasını kurtarmak için kötü insanlarla işbirliği yapmak zorunda kalan Frank Martin’in başından geçen olayları anlatıyor. İşte Taşıyıcı Son Hız filmi konusu ve oyuncuları

Taşıyıcı: Son Hız filmi Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Camille Delamarre’nin üstlendiği, başrollerinde ise kahramanımız Frank Martin’i canlandıran Ed Skrein’in yer aldığı Taşıyıcı Son Hız filmi aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalan Frank Martin’in yaşadıklarını anlatan film 2015 yılında vizyona girdi. İşte Taşıyıcı Son Hız filmi konusu ve oyuncuları

TAŞIYICI SON HIZ FİLMİ KONUSU NE?

"Frank Martin" efsanesini sinemaya kazandıran Transporter/Taşıyıcı serisinin yeni bir çevrimi olan filmde yönetmenliği Camille Delamarre üstlenirken oyuncu kadrosunda Ed Skrein, Loan Chabanol ve Lenn Kudrjawizki gibi isimler yer alıyor. Taşıyıcımız bu sefer baştan çıkarıcı üç kadın tarafından banka soygunu için kiralanır ancak karşısında zorlu bir Rus mafyası vardır ve istediklerini hemen elde edemeyeceklerdir. 2008 yılından beri devam eden Transporter serisinin son filmi seriyi takip edenler için mutlu edici.

TAŞIYICI SON HIZ OYUNCULARI

Ed Skrein Rolü : Frank Martin Jr.

Ray Stevenson Rolü : Frank Martin Sr.

Loan Chabanol Rolü : Anna

Gabriella Wright Rolü : Gina Guerra Lopez

Tatiana Pajkovic Rolü : Maria Katju

Wenxia Yu Rolü : Qiao Chang

Radivoje Bukvic Rolü : Arkady Karasov

Lenn Kudrjawizki Rolü : Leo Imasov

 

 

 

 


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