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  3. Tarzan Efsanesi televizyon ekranlarında

Tarzan Efsanesi televizyon ekranlarında

Tarzan Efsanesi televizyon ekranlarında

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal hayata dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte yaşamını sürdürmektedir.

Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou


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