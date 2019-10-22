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  3. Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kimler? Tarzan Efsanesi konusu ne?

Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kimler? Tarzan Efsanesi konusu ne?

Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kimler" Tarzan Efsanesi konusu ne"

Tarzan Efsanesi filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerini Alexander Skarsgard ve Margot Robbie paylaşıyor. 2016 yılında ABD’de vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda ise David Yates oturuyor. Peki, Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte cevabı…

David Yates yönetmenliğinde çekilen Tarzan Efsanesi filmi 22 Ekim Salı akşamı seyirciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson gibi isimler yer alıyor.  Yakışıklı ve güçlü olduğu kadar bir o kadarda inanılmaz bir adam olan Tarzan artık modern hayata yelken açar. Tarzan’ın bu yeni hayatında ismi bile artık değişmiştir. Yeni hayatındaki ismi ile John Clayton’ın tek isteği aşık olduğu kadın olan Jane Porter ile güzel bir hayat sürmektir. Fakat her şey planladığı gibi gitmeyecektir.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo’ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u  biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...

David Yates'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu ise Adam Cozad ve Craig Brewer’a ait. Edgar Ormanlarda büyüyen Tarzan'ın yeni macerası, Edgar Rice Burroughs'un zamansız masalından serbest bir uyarlama. Filmin başrollerini ise Alexander Skarsgård ve Margot Robbie üstleniyor...

TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI

Alexander Skarsgård Rolü : Tarzan

Margot Robbie Rolü : Jane

Christoph Waltz Rolü : Captain Rom

Samuel L. Jackson Rolü : George Washington Williams

Djimon Hounsou Rolü : Chief Mbonga

Ella Purnell Rolü : Young Jane

Jim Broadbent Rolü : Prime Minister

Casper Crump Rolü : Captain Kerchover

 

 

 

 

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