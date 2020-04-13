Tarihin Ruhu'nda bu hafta işlenecek konular oldukça ilgi çekici

Fotoğraflar, filmler ve gazetelerde saklı bilgileri açığa çıkaran Tarihin Ruhu, bu bilgileri karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek izleyicilerle paylaşıyor. Eski görüntüler restore edilerek tekrar yayınlanıyor, ayrıca görüntülere Tarihin Ruhu’nda açıklamalar ve yorumlar katılıyor. Görüntünün nasıl, nerede çekildiği, kimin çektiği, olayların ne olduğu detaylarıyla anlatılıyor. Programının bu hafta yayınlanacak bölümlerinde işlenecek konular oldukça ilgi çekici;

• 1923 Seçimleri Kutlamaları

• 1919 Sultanahmet Mitingleri

• Son Osmanlı İslam Halifesi Abdülmecid Efendi'nin Hayatı

• Bolşevik Devrimi Sonrası İstanbul'a Göç Eden Mülteciler... 1923 İzmit Basın Toplantısı...