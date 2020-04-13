Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7963
  • 7,424
  • 375.258
  • 96398.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Tarihin Ruhu'nda bu hafta işlenecek konular oldukça ilgi çekici

Tarihin Ruhu'nda bu hafta işlenecek konular oldukça ilgi çekici

Tarihin Ruhu'nda bu hafta işlenecek konular oldukça ilgi çekici

Tarihin Ruhu, yakın tarihimizin önemli olaylarına, şahsiyetlerine arşivlerin içinden analitik bir bakış sunuyor.

Fotoğraflar, filmler ve gazetelerde saklı bilgileri açığa çıkaran Tarihin Ruhu, bu bilgileri karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek izleyicilerle paylaşıyor. Eski görüntüler restore edilerek tekrar yayınlanıyor, ayrıca görüntülere Tarihin Ruhu’nda açıklamalar ve yorumlar katılıyor. Görüntünün nasıl, nerede çekildiği, kimin çektiği, olayların ne olduğu detaylarıyla anlatılıyor. Programının bu hafta yayınlanacak bölümlerinde işlenecek konular oldukça ilgi çekici; 

• 1923 Seçimleri Kutlamaları 

• 1919 Sultanahmet Mitingleri 

• Son Osmanlı İslam Halifesi Abdülmecid Efendi'nin Hayatı

• Bolşevik Devrimi Sonrası İstanbul'a Göç Eden Mülteciler... 1923 İzmit Basın Toplantısı...


Devasa petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Devasa petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Antalya'da çekildi! Üreticilerin yoğun mesaide

Zamanda yolculuk ederek evrenin gizemini keşfettiğini iddia ediyor