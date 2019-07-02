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  3. Tanrıların Çekici filminin konusu ne?

Tanrıların Çekici filminin konusu ne?

Tanrıların Çekici filminin konusu ne"

Bu akşam ekrana gelecek filmlerden biri de Tanrıların Çekici adlı film. 2013 yapımı filmde Charlie Bewley, Clive Standen yer alıyor. Peki, Tanrıların Çekici filminin konusu ne, nerede çekildi?

Aksiyon- savaş konulu 2015 yapımı film İngilitere’de çekildi. Filmin kadrosunda Charlie Bewley , Clive Standen , James Cosmo , Elliot Cowan , Ivan Kaye , Michael Jibson , Guy Flanagan , Theo Barklem-Biggs , Glynis Barber , Alexandra Dowling yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Faren Blackburn üstleniyor. İşte Tanrıların Çekici filmi konusu

TANRILARIN ÇEKİCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Steinar yıllar önce kardeşini kaybetmiştir. Kimin tarafından kaçırıldığını bilmesede kararını vermiş peşine düşmüştür. Gerekirse onu bulabilmek için canını verebilcek olan Steinar, zamanlar tam bir savaşçıya dönüşür. Gitti yerlerde aklını, cesaretini ve gücünü ortaya koyarak insanların hayranlığını kazanır ve kendi ordusunu oluşturur. Artık çok daha güçlüdür ve amacına ulaşmaya yakındır...

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