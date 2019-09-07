Tam Gaz filmi oyuncuları kimler? Tam Gaz konusu nedir?

7 Eylül Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Tam Gaz (Baby Driver) filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Edgar Wright oturuyor. Çocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby, çok büyük soygunlar organize eden Doc için, soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Bu konudaki müthiş yeteneklerini birlikte çalıştığı herkese zamanla kabul ettirmektedir. İşte Tam Gaz filmi konusu ve oyuncuları

TAM GAZ FİLMİ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...

TAM GAZ OYUNCULARI

Edgar Wright imzalı aksiyon filmi Tam Gaz (Baby Driver), Wright'ın yönetmenliğini yaptığı müzik klibi “Blue Song”dan ilham alıyor. Filmin kadrosunda Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal ve Jamie Foxx yer alıyor.