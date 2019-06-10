Taksi 5 konusu ne? Taksi 5 filmi oyuncuları ve senaryosu

Taksi 5 konusu araştırılıyor. Paris sokaklarında geçen film daha önceki Taksi filmi serisi ile benzerlik gösteriyor. Parisli bir polisin maceralarını ele alan filmde heyecan dolu sahneler yer alıyor. Aksiyon ve araba severlerin ilgisin çeken filmin bu akşam televizyonda yayınlanması nedeni ile insanlar Taksi 5 filminin konusunu araştırıyor. Taksi 5 filmi konusu, oyuncuları haberimizde

TAKSİ 5 KONUSU

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya’daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales’in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

TAKSİ 5 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Un policier ripouMoussa Maaskri

OyuncuMonsieur Poulpe

OyuncuEric Fraticelli

SandrineSissi Duparc

SandySand Van Roy

DamienMarvin Beyster

RoccoFabrizio Nevola

Hélicoptère piloteGrégory Fromentin

OyuncuSoprano

OyuncuWaly Dia

SteveMarick Debray

SaïdYanis Lavarèz

Un client presséPhilippe Du Janerand

OyuncuBengous

OyuncuDavid Salles

SENARYO

SenaristFranck Gastambide

SenaristStéphane Kazandjian

SenaristLuc Besson

YAPIM

YapımcıLuc Besson

Uygulayıcı YapımcıFanny Besson