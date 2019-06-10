Taksi 5 konusu ne? Taksi 5 filmi oyuncuları ve senaryosu
Taksi 5 filmi konusu araştırılıyor. Taksi 5 filmi konusu ne? Bu akşam yayınalanacak filmin oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Parisli bir polis olan Sylvain Marot aynı zamanda çok iyi bir şofördür. Marsilya Belediye Başkanı tarafından bir çeteyi yakalamak üzere görevlendirilir. İşte Taksi 5 filmi konusu…
Taksi 5 konusu araştırılıyor. Paris sokaklarında geçen film daha önceki Taksi filmi serisi ile benzerlik gösteriyor. Parisli bir polisin maceralarını ele alan filmde heyecan dolu sahneler yer alıyor. Aksiyon ve araba severlerin ilgisin çeken filmin bu akşam televizyonda yayınlanması nedeni ile insanlar Taksi 5 filminin konusunu araştırıyor. Taksi 5 filmi konusu, oyuncuları haberimizde
TAKSİ 5 KONUSU
Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya’daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales’in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.
TAKSİ 5 FİLMİ OYUNCU KADROSU
Un policier ripouMoussa Maaskri
OyuncuMonsieur Poulpe
OyuncuEric Fraticelli
SandrineSissi Duparc
SandySand Van Roy
DamienMarvin Beyster
RoccoFabrizio Nevola
Hélicoptère piloteGrégory Fromentin
OyuncuSoprano
OyuncuWaly Dia
SteveMarick Debray
SaïdYanis Lavarèz
Un client presséPhilippe Du Janerand
OyuncuBengous
OyuncuDavid Salles
SENARYO
SenaristFranck Gastambide
SenaristStéphane Kazandjian
SenaristLuc Besson
YAPIM
YapımcıLuc Besson
Uygulayıcı YapımcıFanny Besson