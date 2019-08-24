Taksi 4 filmi konusu ne? Taksi 4 oyuncuları kimler?
Taksi 4 filmi 24 Ağustos Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Samy Naceri, Frederic Diefenthal ve Bernard Farcy gibi isimler yer alıyor. Peki, Taksi 4 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
2007 yılında vizyona giren Taksi 4 filmi izleyiciyle buluşuyor. Komedi ve aksiyon sahneleriyle izleyenlerine keyifli anlar yaşatan filmin oyuncu kadrosunda Samy Naceri, Frederic Diefenthal ve Bernard Farcy yer alıyor. Bir devam filmi olan Taksi 4 meraklısı olan izleyicilerle yeniden buluşuyor. Bu kez film Fransa sokaklarında geçiyor. İşte Taksi 4 filmi konusu ve oyuncuları
TAKSİ 4 FİLMİ KONUSU
Komiser Gilbert, bir otel temizlikçisini terörist, ünlü futbol yıldızı Djibril Cisse’yi ise yasadışı bir göçmen sanacak derecede saftır. Belçikalı bir suçlu Afrika’ya gönderilmeden evvel 24 saat boyunca Marsilya polisine emanet edilir. Emilien bir polis için fazla iyi niyetlidir ve bunun farkına varan zeki hırsız, Emilien’i aslında masum olduğuna ikna eder.
TAKSİ 4 OYUNCULARI
Samy Naceri
Frédéric Diefenthal
Bernard Farcy
Emma Wiklund
Edouard Montoute
Jean-Christophe Bouvet
Jean-Luc Couchard
François Damiens