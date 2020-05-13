Taksi 3 ekranlarda seyirci ile buluşuyor

Bu kez Noel Baba kostümleriyle dolaşan Noel Baba çetesinin peşine düşülüyor. Böylece Emilie, yeniden Daniel'i baştanbaşa değişen arabasıyla suçluları adalete teslim etme görevine katıyor. Marsilya'dan Tignes'e, Cannebiere'den kayak pistlerine...

Yönetmen: Gérard Krawczyk

Oyuncular: Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Wiklund, Bernard Farcy