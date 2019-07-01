Survivor'da finale kimler kaldı? 2019 Survivor finale kalan isimler kimler? yarışma severler tarafından merak ediliyor. Türkiye ve Yunanistan yarışmacılarının bulunduğu Survivor 2019 final heyecanına saatler kaldı. Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor, büyük finali bu akşam yapılacak ve 2019 yılının şampiyonu belirlenecek. Dün akşam yayınlanan yarı finalden sonra Türk yarışmacılardan kimlerin finale kaldığı araştırılıyor. Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor finale kalan isimler 2019 diye araştırmaya yapmaya başladı. İşte Survivor finalistleri 2019..

SURVİVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor Türkiye’de finale kalan isimler Seda ve Yusuf oldu. Survivor 2019'un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu bir isim daha yarışmaya veda edecek.

Emre yarışmadan elendiğinin açıklanması sonrası duygusal bir konuşma yaptı. Emre, duygularını "Ben Survivor'u çok sevdim. Survivor sevdasıyla azmettim." şeklinde açıkladı.



SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi.

Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.

FİNALE KALAN YUNAN YARIŞMACILAR KİMLER OLMUŞTU?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın ekranlara gelen 109. bölümünde finale kalan Yunan yarışmacılar açıklandı. Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra arasında yapılan SMS oylaması sonucu, Survivor finaline kalan iki isim Dimitra ve Dalaka olarak belirlendi. İki finalistten en fazla oyu alan Dalaka Survivor Yunanistan şampiyonu oldu.