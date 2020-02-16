Survivor Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nereli?

Survivor Tayfun kimdir, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. Emrah’ın oğlu Tayfun kimdir? TV 8’de yayınlanan yarışmanın yeni sezonu 16 Şubat’ta başlıyor. İzleyiciler Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımında hangi isimler yer aldığını öğrenmek istiyorlar. Bu yıl Gönüllüler Takımında yer almasına rağmen birçok kişinin tanıdığı isimler arasında yer alan Tayfun Erdoğan ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.

Uludağ Üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.