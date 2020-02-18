Survivor Panorama sunucuları kim? 2020 Survivor Panorama hangi günler var?

Survivor Panorama sunucuları kim, hangi günler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 Survivor serüveni 16 Şubat Pazar günü başladı. Survivor ile ilgili tüm gelişmelerin ele alındığı Survivor Panorama programı da izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışma ile ilgili tüm gelişmelerin ve olayların ele alındığı programın sunucularının kim olduğu ve programın hangi günler yayınlanacağı merak ediliyor. Detayları sizler için derledik.

SURVİVOR PANORAMA HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor Panorama, hafta içi her gün saat 11:00'de TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI KİMLER?

Yarışma ile ilgili tüm gelişmelerin ve olayların ele alındığı programın sunucuları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezonda Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Sema Aydemir yer alacak.

HAKAN HATİOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu. Hakan Hatipoğlu (d. 28 Kasım 1979, Çanakkale), Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır.

İHSAN TARKAN KİMDİR?

1980 yılında aslen Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden mezun olmuştur. Günümüzde İstanbul Etiler'de Mayadrom Sports Center'da spor eğitmeni olarak çalışmalarını sürdüren İhsan Tarkan'ı ekran severler Varmısın Yokmusun? yarışması ile tanımıştır.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 27 Şubat 1989 tarihinde İzmir‘de doğmuştur. 171 cm boyunda ve 56 kilo olan Damla Can step, jimnastik, aerobik sporlarıyla ilgilenmekte ve özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışmaktadır. Ozan adında bir abisi vardır.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir-Apak veya Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 Bursa doğumlu 400m engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci Türk atlet. 1.69 m boyunda 54 kg ağrlığında olan Sema Aydemir-Apak Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atletidir. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi.