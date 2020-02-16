Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Meryem Kasap nereli?

“Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Survivor 2020 Gönüllüler kadrosundaki Meryem kimdir? TV 8’de her yıl ekrana gelen yarışmada bu sene Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı karşı karşıya geliyor. 1 Mayıs 1992 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Meryem Kasap ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

SURVİVOR MERYEM KİMDİR?

Meryem Kasap 1 Mayıs 1992 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Lise yıllarında sporla tanışmıştır ve 2 yıl hentbol oynamıştır. Daha sonra bireysel bir spor olan atletizme başlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazanmıştır.

İşte Meryem Kasap’ın kendi hayatına dair anlattıkları:

Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor da iz birakanlardan olacağım.