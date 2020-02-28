Survivor bu akşam var mı? Survivor 2020 yeni bölümü ne zaman?

Survivor bu akşam var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün televizyon kanallarındına gündüz ve akşam kuşaklarında yayın değişiklikleri yapıldı. Bazı programlar ve dizilerin yeni bölümleri, Türk Silahlı Ordusu'na yapılan saldırı ve şehitlerimiz olması nedeni ile ekranlara gelmedi. Peki, TV8 ekranlarında bu akşam Survivor yayınlanacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

28 Şubat Tv8 yayın akışına göre, bu akşam saat 20:00'de Survivor'un yeni bölümü ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:45 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım





SURVIVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın 25 Şubat Salı günü yayınlanan bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Önceki bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında eleme adayını belirlemek üzere oylama yapılmış ve ilk eleme adayı Derya Can Göçen olmuştu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS’i alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. En çok SMS'i Ersin ve Barış aldı. Barış haftanın ikinci eleme adayı olarak Melis'i gösterdi. Ersin ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak Mert'i gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Derya Can Göçen, Tuğba Melis Türk ve Mert Öcal oldu. Acun Ilıcalı ise bu hafta Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Survivor'da elenen isim Tuğba Melis Türk oldu. Melis Survivor'dan ağlayarak değil, kendi engellerini aşarak ve güzel dostluklar kazanarak gittiğini söyledi.