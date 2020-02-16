Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 Barış Murat'ın oynadığı diziler

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? sorusu araştırılıyor. Barış Murat Yağcı nereli? Her yıl büyük bir coşku ile beklenen Survivor 16 Şubat’ta ilk bölümü ile ekrana geliyor. Programda Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı’nın hayatı merak ediliyor. Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinde rol alan oyuncu ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

İzmir’de basketbola başladı. 2003-2004’te Efes Pilsen’e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk 20’ye kadar kaldı ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi. Milano, Brezilya ve İsviçre’de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.

Barış Murat Yağcı, Birce Akalay’ın kuzenidir.