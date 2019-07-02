Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim

Survivor 2019'un Türk şampiyonu kim oldu? 2019 Survivor kim kazandı? en çok araştırılan konular arasında ilk sıraya yerleşti.Survivor 2019 yarışmasında Türk takımında finalde Yusuf Karakaya ve Seda Ocak vardı.Survivor 2019 büyük finali Bodrum'dan TV8 ekranlarından canlı olarak verildi. Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya mı olacak, Seda Ocak mı merakla bekleniyordu.

SURVİVOR 2019'U KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Tük şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan Şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya arasında SMS oylaması yapıldı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.

SURVİVOR'DA ŞAMPİYON OLAN YUSUF'UN İLK SÖZLERİ

Yusuf rakibi Seda'ya sarılarak tebrik ettikten sonra duygularını açıkladı. Yusuf'un ilk sözleri ,"İnanılmaz mutluyum. Bu şampiyonluk benim değil bizim. Sizler olmasanız bunu başaramazdım" oldu. Yusuf daha sonra ise yarışma boyunca kolunda taşığı ve annesinin verdiği yazmayı kupaya bağladı.



SEDA SONUÇLARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN YIKILDI!







Yarışmada finale kadar gelen Seda, “Çok üzgünüm tabi ki ama Yusuf’un hakkıymış demek ki o şampiyon oldu. Ben ne kadar güçlü olduğumu biliyorum. Ben bugüne kadar hiçbir zaman keşke erkek olsaydım demedim. Ve çoğu erkekten daha güçlü olduğumu biliyorum. Olsun, 2. oldum ben de yapacak bir şey yok” diye konuştu.

SURVİVOR FİNALİNDE NELER YAŞANDI...



FİNALİSTLER SAHNEYE GELDİ

Bodrum'da yapılan Survivor 2019'un büyük finalinde, şampiyonun açıklanmasına dakikalar kala Acun Ilıcalı, finalistleri sahneye aldı. Son kez duygularını ifade eden Seda ve Yusuf, canlı yayın sırasında konuşma yaptı.

Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan ve Survivor 2019 finalisti olmaya hak kazanan Seda, kendisine söz hakkı verilmesi sonrası şunları söyledi;

Bu saatten sonra yapacağımız hiçbir şey yok. Bu saatten sonra halk karar verecek. Umarım gönlümüze göre olur. Ben bu değilsem zaten kazanmam istemem. Umarım hak eden kazanır.

SURVİVOR'UN FİNALİNDE YUSUF'UN ANNESİ FENALAŞTI

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın birincisinin belli olmasına dakikalar kala, final canlı yayınında Acun Ilıcalı, yarışmacıların ailelerinin duygularını aldı. Survivor finalisti Yusuf'un annesi konuşma yaptığı sırada fenalaştı.Kısa bir araya gidilmesinin ardından yayın yeniden başladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı Yusuf'un annesinin sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Şuan konuşabiliyor. Ama kontrol amaçlı doktorlarımızın gözetiminde tutuyoruz" dedi.

Reklam arasının ardından Yusuf annesinin fenalaşmasıyla ilgili duygusal bir konuşma yaptı. Yusuf, üzücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

YUSUF: AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK

Aile benim için her şey demek. Canımı istesinler veririm. Gerçekten zorlandım. Zorlandığım noktalarda... Annem de rahatsızlık geçirdi, konuşmakta zorlanıyorum.

Annem Survivor'a gelmeden önce bunu koluma bağladı. Ailem için Survivor'a gitmiştim, daha iyi bir hayat sunmak için. Dışarıdan birisi görse deli derdi bana, bu yazma ile konuştum. Çünkü Özlem gerçekten çok ağır basıyor.

Açlığa alışıyorsunuz, yattığınız yere alışıyorsunuz, takvim ilerledikçe özlem biraz daha katlıyor. Çaresiz kalıyorsunuz. Bazen çıldıracak duruma düşüyorsunuz. Her defasında ailem için burada olduğumu hatırladım ve onlar için mücadele verdim.

Şuan yanınızda kim varsa, lütfen onları üzmeyin. Onlara benim için sarılın öpün. Onları mutlu edecek birkaç cümle, bir şey söyleyin. Çünkü Survivor bana çok ders verdi. Allah hiç kimseye ailesinin yokluğuna alışma durumunu yaşatmasın, tek diyeceğim şey bu."

SURVİVOR 2019'UN ŞAMPİYONU YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.

Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.