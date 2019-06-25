Survivor 2019 kim elendi kimler finale kaldı? finale yaklaşırken en çok aranan konulardan biri oldu. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan bu akşam 103. yeni bölümüyle ekranlara geldi.Yeni sezonuyla da ilgi gören toplayan Survivor'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belli oldu. Finale adım adım yaklaşılan Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrasında Bora ile Yusuf arasında büyük bir gerilim yaşandı. Survivor 2019 kim elendi kimler finale kaldı? Survivor 24 Haziran 2019 bölümünde neler oldu? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

SURVİVOR 2019 KİM ELENDİ KİMLER FİNALE KALDI?

24 Haziran tarihli 103. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. İki finalistin daha belli olduğu Survivor 2019’un yayınlanan son bölümünde dokunulmazlığı siyah takım kaybetti, elenen isim bu kez Yunan takımından çıktı.

Büyük finalin yaklaştığı Survivor’da dün dokunulmazlık oyununun galibi beyaz takım oldu. Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda Dimitra ile Panagiotis eleme potasına giren isimler oldu. Dalaka'nın Survivor finalisti olması nedeniyle Dimitra ve Panagiotis oylama yapılmadan eleme adayı oldular.

SURVİVOR 24 HAZİRAN BÖLÜMÜNDE KİM ELENDİ?

Survivor 2019'da yapılan genel oylamanın sonucuna göre adaya veda eden son Yunan yarışmacı Panagiotis oldu.

SURVİVOR 2019 FİNALİ NE ZAMAN?

Şubat ayında yayınlanmaya başlayan Survivor Türkiye Yunanistan macerası tüm hzııyla sürüyor. Acun Ilıcalı, hızlı elemelerin başlayacağını söyledi ve detayları yarışmacılarla paylaştı. Survivor, 30 Haziran'da final yaparak şampiyonunu belirleyecek.

Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. Önümüzdeki hafta hızlı elemeler başlayacak. Çarşamba ve perşembe üst üste iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Perşembe akşamı bir veda olacak. Hem aday konseyi hem de veda olacak. Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak" ifadelerini kullandı.