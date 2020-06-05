Sürpriz Damatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sürpriz Damatlar Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

Sürpriz Damatlar filmi 5 Haziran Cuma akşamı Fox Tv’de televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Philippe de Chauveron’un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun gibi isimler yer alıyor. Filmde güzel kızları olan bir ailenin, kızlarıyla evlenmek isteyen damat adayları arasında yaşanan olaylar eğlenceli bir dille anlatılıyor. İşte Sürpriz Damatlar filmi oyuncuları ve konusu



SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ KONUSU

Marie ve Claude Verneuil çifti iyi eğitimli, itibarlı, ideal bir çifttir. Koyu Katolik olan çiftin 4 kız çocuğu vardır ve bunlardan ilk üçü, farklı din ve kültürlerden gelen damatlarla evlenmiştir. Biri Müslüman, biri Yahudi, biri de bir Uzakdoğulu ile evlenmiştir. 4. kızları Laure bir Katolik ile evleneceğini bildirir, ancak bu damat adayı da Afrika kökenlidir. Baba Claude, artık bu işe bir dur demenin zamanı geldiğini düşünerek harekete geçer.

SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Christian Clavier

Chantal Lauby

Ary Abittan

Medi Sadoun

Frédéric Chau

Élodie Fontan

Frédérique Bel

Julia Piaton