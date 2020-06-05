Sürpriz Damatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sürpriz Damatlar Tv'de ilk kez yayınlanıyor!
Başrollerini Christian Clavier ve Chantal Labuy'nin paylaştığı Sürpriz Damatlar filmi 5 Haziran Cuma günü Tv'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Philippe de Chauveron'un üstlendiği film komedi tarzıyla izleyicilerini keyifli dakikalar yaşatıyor. Filmde kızlarını düzgün kişilerle evlendirmek isteyen bir ailenin yaşadığı olaylar izleyiciye aktarılıyor. Peki, Sürpriz Damatlar filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte konusu...
Sürpriz Damatlar filmi 5 Haziran Cuma akşamı Fox Tv’de televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Philippe de Chauveron’un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun gibi isimler yer alıyor. Filmde güzel kızları olan bir ailenin, kızlarıyla evlenmek isteyen damat adayları arasında yaşanan olaylar eğlenceli bir dille anlatılıyor. İşte Sürpriz Damatlar filmi oyuncuları ve konusu
SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ KONUSU
Marie ve Claude Verneuil çifti iyi eğitimli, itibarlı, ideal bir çifttir. Koyu Katolik olan çiftin 4 kız çocuğu vardır ve bunlardan ilk üçü, farklı din ve kültürlerden gelen damatlarla evlenmiştir. Biri Müslüman, biri Yahudi, biri de bir Uzakdoğulu ile evlenmiştir. 4. kızları Laure bir Katolik ile evleneceğini bildirir, ancak bu damat adayı da Afrika kökenlidir. Baba Claude, artık bu işe bir dur demenin zamanı geldiğini düşünerek harekete geçer.
SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ OYUNCULARI
Christian Clavier
Chantal Lauby
Ary Abittan
Medi Sadoun
Frédéric Chau
Élodie Fontan
Frédérique Bel
Julia Piaton