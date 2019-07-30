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  3. Sürmelanın Şifresi 3 Cünyor Temel oyuncuları kimler, konusu ne?

Sürmelanın Şifresi 3 Cünyor Temel oyuncuları kimler, konusu ne?

Sürmelanın Şifresi 3 Cünyor Temel oyuncuları kimler, konusu ne"

Daha önceki filmleri ile izleyenleri kahkahaya boğan serinin üçüncüsü olan Sürmela’nın Şifresi 3 Cünyor Temel filmi Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sürmela’nın Şifresi 3 Cünyor Temel filmi başrollerinde Çetin Altay, Eren Hacısalihoğlu ve Salih Kalyon gibi isimler yer alıyor. Peki, Sürmela’nın Şifresi 3 Cünyor Temel oyuncuları kimler, konusu ne?

Sürmela’nın Şifresi 3 Cünyor Temel filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Komedi alanında izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak film 2017 yılında vizyona girdi. Sürmela’nın Şifresi 3 Cünyor Temel filmi yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. İşte Sürmela’nın Şifresi 3 Cünyor Temel filmi konusu ve oyuncuları

SÜRMELA’NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL KONUSU

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın’ diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas’ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye’yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel’in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas’la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel’in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas’ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır...

SÜRMELA’NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL OYUNCULARI

Yönetmenliği Adem Kılıç'a, senaryosu Yılmaz Okumuş'a ait olan yapımın oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Eren Vurdem, Eren Hacısalihoğlu, Salih Kalyon, Ayşegül Günay ve Hidayet Erdinç yer alıyor.

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