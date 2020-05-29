Sultan filmi oyuncuları kimler? Sultan filmi konusu nedir?

Başrollerini Marrese Crump, Salman Khan ve Anushka Sharma’nın yer aldığı Sultan filmi 29 Mayıs Cuma günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstleniyor. Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. İşte Sultan filmi oyuncuları ve konusu...



SULTAN FİLMİ KONUSU

Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Marrese Crump

Salman Khan

Anushka Sharma

Randeep Hooda

Marko Zaror

Amit Sadh

Tyron Woodley

Brahim Achabbakhe