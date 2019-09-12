Star Wars Güç Uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Star Wars Güç Uyanıyor konusu nedir?

Star Wars Güç Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Mark Hamill ve Carrie Fisher gibi isimler yer alıyor. Star Wars Güç Uyanıyor filmi yönetmen koltuğunda J.J. Abrams oturuyor. 32 yıl önce sinema dünyasına damgasını vuran seri kaldığı yerden devam ediyor. Serinin 7. filmde bir çok yeni karakter filme dahil oluyor. Bunların başına Rey ve Finn karakterleri ön plana çıkmakta. Karanlık Taraf olan İlk Düzen’den kurtulmak için kaçmaya başlayan Stormtrooper, Rey, Han Solo, Leia Solo aksiyon dolu hikayesi. Aynı zaman da BB-8’e verilen yeni bir görev, Güç sahibine hükmetmesiyle farklı bir boyut alıyor. İşte Star Wars Güç Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİ KONUSU

Star Wars: Güç Uyanıyor (Yıldız Savaşları 7) filminde bu seriye yeni katılan Rey ve Finn karakterlerinin çevresinde şekillenen, Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirme öyküsü, Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor. Baş karakter rollerinde oyuncular Daisy Ridley ve John Boyega'yı gördüğümüz filmde serinin fenomen karakterleri de geri dönüyor.

Kadrosunda Ridley ve Boyega'nın yanı sıra ayrıca Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Gwendoline Christie, Adam Driver'ın da yer aldığı filmin orijinal kadrosunda bulunan Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew de bu filmle birlikte geri dönüyor. Lucasfilm'in yapımcılığında hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda bu sefer J.J. Abrams oturuyor. Senaryo ise Lawrence Kasdan & J.J. Abrams ve Michael Arndt'a ait.

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR OYUNCULARI

Daisy Ridley Rolü : Rey

John Boyega Rolü : Finn

Adam Driver Rolü : Kylo Ren

Harrison Ford Rolü : Han Solo

Oscar Isaac Rolü : Poe Dameron

Carrie Fisher Rolü : Leia

Mark Hamill Rolü : Luke Skywalker

Lupita Nyong'o Rolü : Maz Kanata

Andy Serkis Supreme Rolü : Leader Snoke

Peter Mayhew Rolü : Chewbacca

Gwendoline Christie Rolü : Captain Phasma

Domhnall Gleeson Rolü : General Hux

Anthony Daniels Rolü : C-3PO

Kenny Baker Rolü : R2-D2