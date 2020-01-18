Star Trek Sonsuzluk TV'de ilk kez yayınlanıyor! Star Trek Sonsuzluk konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?
Başrollerini Chris Pine, Zachary Quinto ve Simon Pegg gibi isimlerin paylaştığı Star Trek Sonsuzluk filmi 18 Ocak Cumartesi günü televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Hafta sonu izleyecek bir şey bulamayanların imdadına yetişen Star Trek Sonsuzluk filmi bilimkurgu türünü seven kişilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Justin Lin yönetmenliğindeki film uzayın derinliklerinde mücadele eden bir mürettebatın yaşadıklarını anlatıyor. Peki, Star Trek Sonsuzluk konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? İşte cevabı…
Star Trek Sonsuzluk filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 18 Ocak Cumartesi günü Kanal D’de TV’de ilk kez yayınlanan Star Trek filmi yönetmen koltuğunda Justin Lin otururken oyuncu kadrosunda Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella ve Idris Elba gibi isimler yer alıyor. 26 Ağustos 2016 yılında vizyona giren filmde Atılgan mürettebatı bilinmeyen uzayın uzak köşelerini araştırıyor ve kendilerini ve Federasyon’un temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşıyorlar. İşte Star Trek Sonsuzluk filmi konusu ne ve oyuncuları…
STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NE?
Atılgan gemisinin mürettebatı, 5 yıllık görevlerinin 3. yılını geride bırakmışken kendilerini uzayın derinlerinde ıssız bir bölgede bulur. Atılgan büyük hasar almış, Kaptan Kirk (Chris Pine) ve arkadaşları dünyayla hiçbir haberleşme imkanı olmaksızın çaresiz kalmıştır. Üstelik burada yepyeni ve çok güçlü bir düşmanla yüz yüze gelirler. Federasyonun temsil ettiği tüm değerler, güçlü düşman karşısında zorlu bir sınava tabi tutulacaktır.
STAR TREK SONSUZLUK OYUNCULARI
Chris Pine Rolü : James T. Kirk
Zachary Quinto Rolü : Spock
Simon Pegg Rolü : Montgomery "Scotty" Scott
Sofia Boutella Rolü : Jaylah
Idris Elba Rolü : Krall
Anton Yelchin Rolü : Pavel Checkov
Zoe Saldana Rolü : Uhura
Karl Urban Rolü : Leonard "Bones" McCoy
Lydia Wilson Rolü : Kalara
John Cho Rolü : Hikaru Sulu
Joe Taslim Rolü : Manas