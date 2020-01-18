Star Trek Sonsuzluk TV'de ilk kez yayınlanıyor! Star Trek Sonsuzluk konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

Star Trek Sonsuzluk filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 18 Ocak Cumartesi günü Kanal D’de TV’de ilk kez yayınlanan Star Trek filmi yönetmen koltuğunda Justin Lin otururken oyuncu kadrosunda Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella ve Idris Elba gibi isimler yer alıyor. 26 Ağustos 2016 yılında vizyona giren filmde Atılgan mürettebatı bilinmeyen uzayın uzak köşelerini araştırıyor ve kendilerini ve Federasyon’un temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşıyorlar. İşte Star Trek Sonsuzluk filmi konusu ne ve oyuncuları…

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NE?

Atılgan gemisinin mürettebatı, 5 yıllık görevlerinin 3. yılını geride bırakmışken kendilerini uzayın derinlerinde ıssız bir bölgede bulur. Atılgan büyük hasar almış, Kaptan Kirk (Chris Pine) ve arkadaşları dünyayla hiçbir haberleşme imkanı olmaksızın çaresiz kalmıştır. Üstelik burada yepyeni ve çok güçlü bir düşmanla yüz yüze gelirler. Federasyonun temsil ettiği tüm değerler, güçlü düşman karşısında zorlu bir sınava tabi tutulacaktır.

STAR TREK SONSUZLUK OYUNCULARI

Chris Pine Rolü : James T. Kirk

Zachary Quinto Rolü : Spock

Simon Pegg Rolü : Montgomery "Scotty" Scott

Sofia Boutella Rolü : Jaylah

Idris Elba Rolü : Krall

Anton Yelchin Rolü : Pavel Checkov

Zoe Saldana Rolü : Uhura

Karl Urban Rolü : Leonard "Bones" McCoy

Lydia Wilson Rolü : Kalara

John Cho Rolü : Hikaru Sulu

Joe Taslim Rolü : Manas