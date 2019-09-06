Stajyer (The Intern) konusu nedir? Stajyer filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Başrollerinde usta aktör Robert De Niro ve güzel oyuncu Anne Hathaway’in yer aldığı Stajyer (The Intern) filmi izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Nancy Meyers oturuyor. 2015 yılında vizyona giren film 70 yaşındaki bir stajyerin yaşadığı olayları eğlenceli bir dille anlatıyor. Peki, Stajyer filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Stajyer (The Intern) filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerini Anne Hathaway ve Robert De Niro’nun paylaştığı film izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. 2015 ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Nancy Meyers oturuyor. 70 yaşında bir şirkete stajyer olarak başlayan Ben Whittaker başlarda herkes tarafından tuhaf karşılansa da daha sonraları herkesin sevdiği birisi olacak ve şirketin gidişatını etkileyecektir. İşte Stajyer filmi konusu ve oyuncuları
STAJYER FİLMİ KONUSU
Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.
STAJYER OYUNCULARI
Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker
Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin
Rene Russo Rolü : Fiona
Adam DeVine Rolü : Jason
Anders Holm Rolü : Matt
Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz
Jason Orley Rolü : Lewis
Zack Pearlman Rolü : Davis