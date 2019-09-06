Stajyer (The Intern) konusu nedir? Stajyer filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Stajyer (The Intern) filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerini Anne Hathaway ve Robert De Niro’nun paylaştığı film izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. 2015 ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Nancy Meyers oturuyor. 70 yaşında bir şirkete stajyer olarak başlayan Ben Whittaker başlarda herkes tarafından tuhaf karşılansa da daha sonraları herkesin sevdiği birisi olacak ve şirketin gidişatını etkileyecektir. İşte Stajyer filmi konusu ve oyuncuları

STAJYER FİLMİ KONUSU

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.

STAJYER OYUNCULARI

Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker

Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin

Rene Russo Rolü : Fiona

Adam DeVine Rolü : Jason

Anders Holm Rolü : Matt

Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz

Jason Orley Rolü : Lewis

Zack Pearlman Rolü : Davis