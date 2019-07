Son Ultimatom filmi konusu ne? Son Ultimatom oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Paul Greengrass’ın üstlendiği Son Ultimatom filmi bu akşam saat 20:00’da Kanal D erkanlarında yayınlanıyor. Geçmişi Olmayan Adam ve Medusa Darbesi filmlerinin devamı olan Son Ultimatom başrollerinde başarılı oyuncu Matt Damon yer alıyor. Son Ültimatom, geçmişinin izini süren ajan Jason Bourne'un maceralarını konu ediyor. İşte Son Ultimatom filmi konusu ve oyuncuları

SON ULTİMATOM FİLMİ KONUSU

Son Ültimatom, geçmişinin izini süren ajan Jason Bourne'un maceralarını konu ediyor. Jason Bourne Amerika'nın kirli oyunlarına alet ettiği ajanlardan sadece biridir. Tüm dünyadan gizli yürütülen bir projenin kobayı olan ajan, deha zekasına ve üstün derecede bir savaşma yeteneğine sahiptir. Serinin üçüncü filminde, Jason Bourne kaybolan geçmişinin izini sürmeye devam ediyor.

Hafızasının en ücra köşelerinde canlanan parçalı hatıraları birleştirip kim olduğunu öğrenmeye çalışan talihsiz ajan, bu süreçte peşinde olan 'yaratıcılarından' kurtulamayacaktır. Bu üstün yeteneklere sahip ajanı bir an önce ele geçirmeye çalışan yetkililer, Bourne'u geçmişinden alıkoyabilecek midir? Robert Ludlum'un aynı isimli kitabından uyarlanan Bourne serisi, ajan filmleri türünün en önemli serilerinden biridir. Bilhassa üçüncü filmi olan 'Son Ultimatom' için serinin en kusursuz filmi olduğunu söyleyebiliriz.

SON ULTİMATOM OYUNCULARI

Matt Damon

Julia Stiles

David Strathairn

Scott Glenn

Paddy Considine

Édgar Ramírez

Albert Finney

Daniel Brühl

Joan Allen

Scott Adkins

Chris Cooper

Joey Ansah

MATT DAMON KİMDİR?

Gerçek adı Matthew Paige Damon olan oyuncu ve senaryo yazarı Matt Damon, 1970 Boston Massachusetts’ de Kent Damon ve Nancy Carlsson-Paige’nin ikinci oğulları olarak dünya geldi.

Harvard Üniversitesi’nde başladığı İngilizce eğitimini yarıda bırakarak oyunculuğa yoğunlaşan Matt Damon, American Reportory Tiyatrosu ve Boston tiyatrolarında aldığı rollerle ilk oyunculuk deneyimlerini kazındı. İlk rol aldığı sinema filmi Mystic Pizza’da Julia Roberts ile birlikte bir sahnede oynadı. Ardından Courage Under Fire filmindeki aldığı rolle ilgi çeken oyuncu, yönetmenliğini Kevin Smith’in yaptığı Chasing Amy ve Francis Ford Coppola’nın yönettiği The Rainmaker gibi filmlerde oynadı. Matt Doman çocukluk arkadaşı Ben Affleck ile senaryosunu birlikte yazdıkları Good Will Hunting filmi ile kamera karşısına geçti. Damon bu film ile kariyerinde inanılmaz bir başarıya imza attı, Golden Globe ve Oscar En İyi Senaryo ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazandı; her iki aktör de Miramax ile sözleşme imzaladılar. Sonrasında Steven Speilberg filmi Saving Private Ryan’daki performansıyla en yetenekli aktörler arasında yer almaya başladı.

Matt Damon, Aralık 2005’te Arjantin doğumlu barmen Luciana Bozan Barroso ile evlendi. 2006 doğumlu Isabella adında bir kızları var.