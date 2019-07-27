Son Mektup oyuncuları kimler? Son Mektup filmi konusu ne?

Haftasonu film izlemek isteyen vatandaşlar Son Mektup filminin Atv ekranlarında yayınlanması nedeniyle ilgi göstermeye başladı. Nesrin Cavadzade, Tansel Öngel, Bülent Şakrak gibi oyuncuların yer aldığı film Çanakkale Deniz Zaferi hakkındaki Son Mektup, harp günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine kavuşan bir mektubun çok duygusal hikayesini anlatıyor. 2015 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Özhan Eren üstleniyor. İşte Son Mektup filmi konusu ve oyuncuları

SON MEKTUP FİLMİ KONUSU

Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak Çanakkale cephesine gider. savaşın çetin koşulları altında askerlerin hayatta kalması için mücadele veren Nihal Hemşire ile burada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu şartlar altında, bir de Fuat adından kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava baskınında Salih Yüzbaşı sayesinde kurtulan “Küçük Gazi Fuat”, yüzbaşı ve hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi olacaktır...

Çanakkale Deniz Zaferi hakkındaki Son Mektup, harp günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine kavuşan bir mektubun çok duygusal hikayesini anlatıyor. Önceki filmi "120" ile yurtiçi ve dışında büyük övgüler alan ve milyon barajını aşan Özhan Eren, senaryosunu yazdığı ve yapım-yönetimini üstlendiği Son Mektup'ta savaşı ve savaşın perde arkasını çok duygusal bir dille anlatıyor. Son Mektup'ta Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı'yı canlandıran Tansel Öngel ile Nihal Hemşire rolündeki Nesrin Cavadzade başrolleri üstleniyor.

SON MEKTUP OYUNCULARI

Tansel Öngel

Nesrin Cavadzade

Bülent Şakrak

Ozan Gözel

Hüseyin Avni Danyal

Barbara Sotalsek

Nuri Gökaşan

Kerem Arslanoğlu