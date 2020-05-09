Sol Şerit filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Senaryosunu Özgür Ağaoğlu'nun yazdığı Türk yapımı komedi filmi 2016 yılından vizyona girmiştir. Peki, Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sol Şerit filmi hangi kanalda yayınlanacak? Üç arkadaşın başından geçen yol macerasına konu alan film oyuncuları merak ediliyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SOL ŞERİT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, üç arkadaşın başından geçen yol macerasına odaklanıyor: Çocukluk çağından beri birbirinden ayrılmayan üç arkadaş Cem, Barış ve Volkan; Cem’in düğünü için Ankara’dan Denizli’ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan olaylar patlak vermeye başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikayesine eşlik edecektir.

SOL ŞERİT FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Terra Film’in yapımcılığında hayata geçirilen yerli komedi oyuncu kadrosunda Cem Aksakal, Sertan Erkaçan, Memetcan Diper, Deniz Baysal, Ceyda Ates, Hazal Türesan, Sermet Yesil, Alper Baytekin, Serkan Genç, Burak Satıbol , Fatih Al , Mehmet Taner Rumeli , Özgürcan Çevik, Ayten Uncuoglu, Hikmet Karagöz, Nadim Güç, Atilla Doğukan Güçyılmaz , Emre Ertunç ve Selin Sekerci isimleri yer alıyor. Filmin yönetmenliğini İnci Balabanoğlu Ahiska üstlenirken senaryo Özgür Ağaoğlu’na ait.

SOL ŞERİT FİLMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türk komedi filmleri arasında yer alan Sol Şerit bu akşam saat 21:45'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.