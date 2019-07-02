Sivastopol Savaşı filmi konusu ne? Sivastopol Savaşı filmi oyuncuları

Yönetmenliğini Sergei Mokritsky’nin yaptığı film gerçek bir hikayeyi anlatıyor. 2. Dünya savaşı sırasında bir keskin nişancının başından geçen olayları anlata film dram ve biyografi türünde yer alıyor. Başrollerini Yuliya Peresild ve Yevgeni Tsyganov’un paylaştığı filmin 110 dakika sürüyor. Film bu akşam 23:30’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Sivastopol Savaşı filmi konusu ve oyuncuları

SİVASTOPOL SAVAŞI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde askere yazılmak zorunda bırakılan Lyudmila Pavlichenko buradaki eğitiminde mükemmel bir keskin nişancı olduğunu farkeder. Dönemin ünlü sniperi olan Lyudmila, Nazi Kuvvetlerinin birincil hedefi haline gelirken, başka bir askere aşık olacak. Yaralanmasının ardından ise Beyaz Saray’a konuk edilecektir. Lyudmila Pavliçenko, savaş sırasında 309 Alman askerini öldürürerek tarihin en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul edilmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda Yuliya Peresild, Yevgeni Tsyganov, Joan Blackham, Oleg Vasilkov, Stanislav Boklan, Anatoly Kot gibi isimler yer alıyor.