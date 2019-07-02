Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6553
  • 6,4032
  • 255.434
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Sivastopol Savaşı filmi konusu ne? Sivastopol Savaşı filmi oyuncuları

Sivastopol Savaşı filmi konusu ne? Sivastopol Savaşı filmi oyuncuları

Sivastopol Savaşı filmi konusu ne" Sivastopol Savaşı filmi oyuncuları

2015 Rusya – Ukrayna yapımı film biyografi ve dram türünde karşımıza çıkıyor. 2. Dünya savaşı sırasında iyi bir keskin nişancı olan Lyudmila Pavlichenko başka bir askere aşık olur. 110 dakika süren film bu akşam 23:30’da yayınlanacak. Peki, Sivastopol Savaşı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Sergei Mokritsky’nin yaptığı film gerçek bir hikayeyi anlatıyor. 2. Dünya savaşı sırasında bir keskin nişancının başından geçen olayları anlata film dram ve biyografi türünde yer alıyor. Başrollerini Yuliya Peresild ve Yevgeni Tsyganov’un paylaştığı filmin 110 dakika sürüyor. Film bu akşam 23:30’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Sivastopol Savaşı filmi konusu ve oyuncuları

SİVASTOPOL SAVAŞI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde askere yazılmak zorunda bırakılan Lyudmila Pavlichenko buradaki eğitiminde mükemmel bir keskin nişancı olduğunu farkeder. Dönemin ünlü sniperi olan Lyudmila, Nazi Kuvvetlerinin birincil hedefi haline gelirken, başka bir askere aşık olacak. Yaralanmasının ardından ise Beyaz Saray’a konuk edilecektir. Lyudmila Pavliçenko, savaş sırasında 309 Alman askerini öldürürerek tarihin en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul edilmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda Yuliya Peresild, Yevgeni Tsyganov, Joan Blackham, Oleg Vasilkov, Stanislav Boklan, Anatoly Kot gibi isimler yer alıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Gurur Aydoğan asker yolcusu...
Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral hangi dizide oynayacak?
<p>Tarihin en özgün mimarlarından biri olan Antoni Gaudi’nin hayatını adadığı ve halen yapımına deva

´Hiç Bitmeyen Kilise´nin Mimarı: Antoni Gaudi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Vahşi doğanın nefes kesen karşılaşmaları

Ayasofya’nın bilinmeyen mağarası Trabzon'un Ayasofya semtinde semt sakinlerinin bile haberi olmadan ...