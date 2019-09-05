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  3. Sevginin Gücü filmi oyuncuları kimler? Sevginin Gücü konusu ne?

Sevginin Gücü filmi oyuncuları kimler? Sevginin Gücü konusu ne?

Sevginin Gücü filmi oyuncuları kimler" Sevginin Gücü konusu ne"

Sevginin Gücü filmi Trt 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Kabir Khan üstleniyor. 2018 yılı Bollywood yapımı film dram türünde yer alıyor. Peki, Sevginin Gücü filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Başrollerinde Salman Khan, Kareena Kapoor ve Harshaali Malhotra’nın yer aldığı Sevginin Gücü filmi seyirciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hintli yönetmen Kabir Khan oturuyor. Sevginin Gücü, konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatıyor. 5 yaşında bir kız olan Shahida doğuştan konuşamıyordur. Kızının konuşması için elinden geleni yapan annesi, Shahida’yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan’dan Hindistan’a götürmeye karar verir. Fakat çıktıkları bu yolculuk küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. İşte Sevginin Gücü filmi konusu ve oyuncuları

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ KONUSU

Sevginin Gücü, konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatıyor. 5 yaşında bir kız olan Shahida doğuştan konuşamıyordur. Kızının konuşması için elinden geleni yapan annesi, Shahida’yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan’dan Hindistan’a götürmeye karar verir. Fakat çıktıkları bu yolculuk küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat tren hareket etmek için düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır. Küçük kız bilmediği topraklar yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida’ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir öğrenemediği için ne yapacağını şaşırır. Şans eseri kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam genç kızı ailesine kavuşturmaya kararlıdır. Shahida’nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur. Kabir Khan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü Salman Khan üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui, Kareena Kapoor, Sharat Saxena gibi isimler yer alıyor.

SEVGİNİN GÜCÜ OYUNCULARI

Salman Khan

Kareena Kapoor

Harshaali Malhotra

Nawazuddin Siddiqui

Sharat Saxena

Alka Badola Kaushal

Om Puri

Meher Vij

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