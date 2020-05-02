Sesinde Aşk Var filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Sesinde Aşk Var nerede çekildi?

2 Mayıs Cumartesi günü Fox Tv’de yayınlanan Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Osman Taşçı’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Hayal Köseoğlu, Burak Tozkoparan, Deniz Barut, Feride Çetin gibi isimler yer alıyor. Filmde 17 yaşındaki genç bir kızın anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyümesini anlatıyor. İşte Sesinde Aşk Var filmi konusu ve oyuncuları...



SESİNDE AŞK VAR KONUSU NE?

Sesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyüyen genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yaptığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir. Ancak onun yaşama okula yeni gelen Rüzgar adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır.

Deniz, elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sesinde Aşk Var filmi çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Filmin lise ve kampüs sahneleri Üsküdar Amerikan Lisesi’nde çekilmiştir. Filmin diğer sahneleri ise İstanbul'un Beşiktaş, Üsküdar, Beykoz gibi bölgelerinde yer alan mahallelerin de çekilmiştir.

SESİNDE AŞK VAR OYUNCULARI KİMLER?

Sesinde Aşk Var filmi oyuncu kadrosunda Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu, Deniz Barut, Feride Çetin, Mine Çayıroğlu, Mert Denizmen ve Cezmi Baskın yer alıyor.