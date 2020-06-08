Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7947
  • 7,6759
  • 370.929
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?
08 Haziran 2020 Pazartesi 19:05 | Son Güncelleme:

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, oyuncuları kimler" Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi"

8 Haziran Pazartesi günü Show Tv ekranlarında yayınlanan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları ve konusu ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak otururken oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar gibi isimler yer alıyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekildi? İşte detaylar...

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Binnur Kaya’nın yer aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi 8 Haziran Pazartesi günü izleyici karşısına çıktı. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Burak Aksak üstleniyor. Filmde ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Film, aşkın dansını perdeye taşıyor. İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Binnur Kaya’nın üstlendiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi çekimleri İstanbul’un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ OYUNCULARI

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez ve Meltem Gülenç yer alıyor. 

Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı...
Koronavirüsün en çok kayıp yaşattığı ülkelerdendi... Son 24 saatte ölüm rapor edilmedi!
Kadınlara verdikleri değerle tanınan gizemli topluluktan Libya hükümetine destek
MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Komşuda deprem gerçeği... Bir ayda 960'tan fazla deprem meydana geldi
Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?

Kalp krizini önleyen 10 şifalı besin

Kalp krizini önleyen 10 şifalı besin