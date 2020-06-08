Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Binnur Kaya’nın yer aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi 8 Haziran Pazartesi günü izleyici karşısına çıktı. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Burak Aksak üstleniyor. Filmde ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Film, aşkın dansını perdeye taşıyor. İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları



SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Binnur Kaya’nın üstlendiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi çekimleri İstanbul’un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ OYUNCULARI

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez ve Meltem Gülenç yer alıyor.