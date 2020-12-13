Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir karakter katılıyor

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, gününü değiştirerek çarşambadan cumartesiye geçtikten sonra üzerindeki kara bulutlardan kurtuldu. Bir dönem reyting sorunları yaşayan dizi cumartesiye geçtikten sonra yeniden toparlamaya başladı.

Senaryosunda da değişiklikler yapıldığı anlaşılan dizide hikayeyi daha cazip hale getirecek yenilikler yaşanacağa benziyor.

SEN ÇAL KAPIMI'YA YENİ SOLUK

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı diziye yeni bir karakter katılacağı öğrenildi. İddiaya göre, Ayşegül İşsever, Eda'nın babaannesi "Semiha" karakteriyle Sen Çal Kapımı'ya dahil olacak.

Hikayenin genişlemesi için Serkan ve Eda'nın arasını açacak "Semiha" rolündeki Ayşegül İşsever için Hande Erçel ile uyumlu olduğu yorumları yapıldı.

Ayşe İşsever Leyla, Kadın İsterse, Belalı Baldız gibi dizilerde oynamıştı. Adını Feriha Koydum dizisindeki Hülya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İşsever, Diriliş Ertuğrul ve Bizim Hikaye dizilerindeki rolleriyle de hatırlanıyor. Oyuncu son olarak Güvercin dizisiyle ekranlara gelmişti.