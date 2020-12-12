Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan ve Eda'yı bekleyen büyük sürpriz! Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi günlerinin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 22. bölümü ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizide başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaşıyor. Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı ve 22. bölüm özeti ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SEN ÇAL KAPIMI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Eda’nın romantik akşamı acil bir çağrıyla sona erer. Köşeye sıkıştığı için deliye dönen Selin’in çok daha farklı planları vardır. Serkan öğrendiği şeylerden sonra Eda’ya çok farklı bir taleple gelir. Eda’nın kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Bu arada hayatlarına yeni biri girer ve herkesin kafasının karışmasına, kendilerini de inandıkları şeyleri de sorgulamalarına neden olur. Sevdiğin insan için değişmeli misin? Seviyorsan karşındakini değişmeye zorlamak doğru mu?

Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan’ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer. Ayfer istemeden de olsa bu yolda Aydan’ın yanında olmak durumunda kalır. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır.

Serkan’a haksızlık etmeye başladığını düşünen Eda adım atma sırasının kendisine geldiğini düşünür. Eda’nın bir akşam Serkan’ın kapısını çalma kararı beklediğinden çok daha farklı sonuçlar doğurur.

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.