Sen Çal Kapımı 24. bölüm izleme linki! Sen Çal Kapımı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 25. bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını takip eden izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi yine çok özel bir bölümle izleyenleriyle buluştu. Dizinin 24. bölümünde Semiha Hanım, Serkan ve Eda'nın yokluğundan istifade, şirkette olağanüstü hal ilan eder. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



SEN ÇAL KAPIMI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, ihale konusunda Balca'nın tuzağına düşmedi; ancak gelen gizli ortağın babaannesi Semiha Hanım çıkması, Serkan'ın güvenini sarsar. Serkan derhal şirketten çıkıp gider, Eda peşinden koşup gizli ortağın kimliğini o gün o dakikaya kadar kendisinin de bilmediğini ona anlatmaya çalışır. Serkan dinlemez. Eda'ysa vazgeçmez. Serkan'ın peşinden gider.

Semiha Hanım, Serkan ve Eda'nın yokluğundan istifade, şirkette olağanüstü hal ilan eder. Herkesi çağırdığı toplantıda laf arasında Alptekin Bey'i tehdit ettiğini ve onun da yurt dışına kaçtığını söyleyiverir. Herkesi karşısında hazır ola geçiren bu kadının sıradaki durağı Ayfer ve Eda'nın evidir.

Aydan, Alptekin'den gelen boşanma sözleşmesi karşısında ne yapacağını şaşırmış, o da soluğu Ayfer Hanım'da almıştır. Ayfer, Aydan ve Seyfi'yi annesinin gazabından korumak üzere ayaküstü bir plan kurar ve Aydan'ı komşusu Aysun olarak tanıtır.

Eda, eninde sonunda Serkan'a kendini dinletmenin bir yolunu bulur. İlişkilerinin çok yıprandığı hususunda ikisi de hemfikirdir. Serkan, yeni yıl ile yepyeni bir başlangıç yapmayı ister. Geçmişte bırakmak istediği babaannesi hayatının orta yerine bomba gibi düşen Eda'nınsa yeni başlangıçlarla ilgili soru işaretleri vardır.

Yeni yıl büyüsü Serkan ve Eda'yı sarabilecek mi? Yepyeni başlangıçlar mümkün müdür? Saatler gece 12'yi gösterdiğinde birbirlerine ilişkileri hakkında kararlarını bildirmek üzere sözleşirler.

SEN ÇAL KAPIMI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.