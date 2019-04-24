Sen Anlat Karadeniz yeni 50. bölüm fragmanı SAK 49. son bölüm izle - ATV

Sen Anlat Karadeniz’in 50. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Nefes’in de gelmesiyle birlikte evdeki kız herkese kahve ikramı yapar. Bu sırada Nefes ise Tahir’e “Sana kız istiyoruz galiba.” der. Tahir ise “Nefes.” diyerek ona küçük bir tepki gösterir. Mustafa Nefes’i uyararak “Bacım. Hadi bu vurdu kafasını taşa, sen nereye vurdun!” der. Nefes iyice sinirlenir fakat göstermeyeye çalışarak “Ben vuracağım yeri çok iyi biliyorum da sırası değil şimdi.” diyerek Tahir’e gözdağı verir.

SEN ANLAT KARADENİZ 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - ATV

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 49. BÖLÜM ÖZETİ

Nefes, Tahir'i hiç beklemediği bir halde yakalar. Tahir için durumu açıklamak yeterince zor değilmiş gibi, Deli Hanife'nin işin içine girmesi olayı iyice çıkmaza sokar. Tahir için Nefes'e kendini affettirmek sandığından zor olur. Kaleliler iş dünyasındaki yeni rakiplerini fazla küçümseyince beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar.

Fatura Murat'a kesilirken, Murat'ın Mustafa'dan yediği dayak aileye sırtını dönmesine sebep olur. Tahir'in unutmaya çalıştığı karabasan Nefes'in rahatsızlanmasıyla tekrar ortaya çıkar. Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır, Nefes ise Vedat'ın hayaletiyle yüzleşmek...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE - ATV

YABANCI YOUTUBE FENOMENLERİNİN SEN ANLAT KARADENİZ MERAKI

ATV’nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi "Sen Anlat Karadeniz" Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Öyle ki dizinin fanları arasında yabancı seyirciler de bulunuyor. Bunun en güzel örneği ise "Sen Anlat Karadeniz" şarkılarının yabancılar tarafından da dijital platformlarda beğenilmesi, takip edilmesi, yorumlanması ve paylaşılması...

Dizinin 4. Bölümünde Öykü Gürman'ın seslendirdiği "Oy Beni Vurun Vurun" şarkısı Youtube'da tıklanma rekoru kırıyor. Şimdiden 50 milyon kez dinlenen şarkıyı yabancı Youtube fenomenleri de sayfalarında paylaşıp, yorumluyor. Şarkının anlamını bilmeseler de Öykü Gürman'ın dokunaklı sesi ve dizinin duygusal sahnelerinden oluşan klibi hayranlıkla yorumladılar. Youtube fenomeni Kebin Son klibi yorumlarken "Öykü Gürman'ın sesi çok güzel. Çok hüzünlü söylüyor" ifadelerini kullanıyor.

KARADENİZ ANLATTI TÜM TÜRKİYE İZLEDİ!

Sen Anlat Karadeniz tüm kategorilerde birinciliğini ilan etti!

Tüm Kişiler'de %14,80 izlenme oranı ve %37,71 izlenme payı, AB'de %9,06 izlenme oranı ve %25,84 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %11,76 izlenme oranı ve %28,17 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Geçen sezonun adından sıkça söz edilen reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz bu sene de kendi gününde ve saatinde birinciliği kimselere kaptırmamaya devam ediyor. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkânsız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.