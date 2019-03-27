27 Mart ATV yayın akışı Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?
ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı neden yok sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. 27 Mart ATV yayın akışı içerisinde gözükmeye Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman? Her Çarşamba akşamı ekranlara gelin sevilen dizide heyecan devam ediyor. Dizide yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son bölümde Nefes Tahir’den Vedat’ın öldüğünü öğrendi. Tahir ‘bitti’ diyerek bu haberi Nefes’e verdi. Beraber mezarının başına gittiler. Nefes içindeki kini mezara kustu. Bu haber izleyicinin heyecanla yeni bölümü beklemesine sebep oldu. 46. Bölüm fragmanında, Vedat’ın bıraktığı CD akılları daha da karıştırdı. İşte Sen Anlat Karadeniz ile ilgili merak edilenler…
“Sen Anlat Karadeniz bu akşam neden yok?” sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman izlenecek? 27 Mart ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. ATV yayın akışında 20:00’da “Kim Milyoner Olmak İster”, 21:00’da “Başkan Erdoğan ile Gündem Özel” programları yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünün bir sonraki hafta 3 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Son bölümde yaşananlara ve dizi ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM VAR MI?
Sen Anlat Karadeniz dizisi 27 Mart akşamı yayınlanmayacak. Yayın akışında 20:00’da “Kim Milyoner Olmak İster”, 21:00’da “Başkan Erdoğan ile Gündem Özel” programları yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
21:00 Başkan Erdoğan ile Gündem Özel
00:20 Son Durak
01:20 Bedel
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünün bir sonraki hafta 3 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nefes Tahir’den Vedat’ın öldüğünü öğrendi. Tahir ‘bitti’ diyerek bu haberi Nefes’e verdi. Beraber mezarının başına gittiler. Nefes içindeki kini mezara kustu. Nefes, Vedat’ın mezarına bakarak orayı beğenip beğenmediğini sordu. Sonra da Nefes ‘Bırak duayı mezarına bir çiçek bile bırakacak kimsen yok. Biz çok mutlu olacağız. Bundan sonra sen hesabını Allaha ver’ dedi. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir için yeni bir dönem başlıyor. Tahir, Nefes’e ‘ben sana dedim ki, senin tüm yaralarını saracağım.’ işte bu sözler yeni başlangıcın ilk sözleri oldu.