27 Mart ATV yayın akışı Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

“Sen Anlat Karadeniz bu akşam neden yok?” sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman izlenecek? 27 Mart ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. ATV yayın akışında 20:00’da “Kim Milyoner Olmak İster”, 21:00’da “Başkan Erdoğan ile Gündem Özel” programları yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünün bir sonraki hafta 3 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Son bölümde yaşananlara ve dizi ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sen Anlat Karadeniz dizisi 27 Mart akşamı yayınlanmayacak. Yayın akışında 20:00’da “Kim Milyoner Olmak İster”, 21:00’da “Başkan Erdoğan ile Gündem Özel” programları yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

21:00 Başkan Erdoğan ile Gündem Özel

00:20 Son Durak

01:20 Bedel

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünün bir sonraki hafta 3 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes Tahir’den Vedat’ın öldüğünü öğrendi. Tahir ‘bitti’ diyerek bu haberi Nefes’e verdi. Beraber mezarının başına gittiler. Nefes içindeki kini mezara kustu. Nefes, Vedat’ın mezarına bakarak orayı beğenip beğenmediğini sordu. Sonra da Nefes ‘Bırak duayı mezarına bir çiçek bile bırakacak kimsen yok. Biz çok mutlu olacağız. Bundan sonra sen hesabını Allaha ver’ dedi. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir için yeni bir dönem başlıyor. Tahir, Nefes’e ‘ben sana dedim ki, senin tüm yaralarını saracağım.’ işte bu sözler yeni başlangıcın ilk sözleri oldu.