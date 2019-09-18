Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 56. son bölümde neler oldu? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yine fırtına gibi esmeye devam ediyor. Osman Sınav yapımcılığında ilerleyen dizi Nefes ile Tahir’in imkansız aşkını anlatıyor. Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Haberimiz içerisinden Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm özetine ve 57. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM ÖZETİ

"Senin için bir sürpriz hazırlamıştım ama, bence şimdi tam zamanı!"

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ HİKAYESİ

Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

İREM HELVACIOĞLU

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir ancak aslen Ankaralı'dır. Üniversite eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıkarak atmıştır. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı. Şu sıralar Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakteriyle başrolde yer almaktadır.

Sen Anlat Karadeniz'de oynadığı rol hakkında;

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

İrem Helvacıoğlu Dizi Ve Filmleri

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Muhteşem Yüzyıl

Kurtlar Vadisi Pusu

Güneşin Kızları

ULAŞ TUNA ASTEPE

Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında Kocaeli'nde hayata gözlerini açtı. 1999 yılında yaşanan acı depremden 1-2 sene sonra babasını kaybetmiştir. Bu olayın ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde lisans eğitimini ise Mimar Sinan'da almıştır.

Yakışıklı isim oyunculuk kariyerine ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi ile ilk adımı atmıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli gibi ünlü isimler ile birlikte rol almıştır. Karadayı'da Orhan karakteri ile akıllara kazınmıştır.

Şu sıralar ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine can vermektedir. Başarılı oyunculuğu ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim hayran kitlesini de bir hayli arttırdı.