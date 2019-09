Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda neler oluyor?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 53. bölümüyle sezon finaline girmişti. 4 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu sahneleriyle sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Peki, Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm özeti

SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜM ÖZETİ

"Masal nasıl bir isim sence?"

SEN ANLAT KARADENİZ HİKAYESİ

Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

İREM HELVACIOĞLU

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir ancak aslen Ankaralı'dır. Üniversite eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıkarak atmıştır. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı. Şu sıralar Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakteriyle başrolde yer almaktadır.

Sen Anlat Karadeniz'de oynadığı rol hakkında;

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

İrem Helvacıoğlu Dizi Ve Filmleri

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Muhteşem Yüzyıl

Kurtlar Vadisi Pusu

Güneşin Kızları

ULAŞ TUNA

Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında Kocaeli'nde hayata gözlerini açtı. 1999 yılında yaşanan acı depremden 1-2 sene sonra babasını kaybetmiştir. Bu olayın ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde lisans eğitimini ise Mimar Sinan'da almıştır.

Yakışıklı isim oyunculuk kariyerine ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi ile ilk adımı atmıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli gibi ünlü isimler ile birlikte rol almıştır. Karadayı'da Orhan karakteri ile akıllara kazınmıştır.

Şu sıralar ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine can vermektedir. Başarılı oyunculuğu ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim hayran kitlesini de bir hayli arttırdı.