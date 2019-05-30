Sen Anlat Karadeniz 53. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz sezon finalinde neler oluyor?

Sen Anlat Karadeniz 53. bölümü ile sezon finalini yapıyor. Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle. Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 29 Mayıs Çarşamba akşamı 53. bölümü ile sezon finaline giriyor. . Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Nefes ve Tahir’in çocuklarının akıbeti ne olacak? Sen Anlat Karadeniz final bölümü ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sen Anlat Karadeniz 53. son bölüm izlemek isteyenler haberin devamından ulaşabilirler. İşte Sen Anlat Karadeniz 53. son bölüm özeti…

SEN ANLAT KARADENİZ 53. BÖLÜM ÖZETİ

Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek’i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes’in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır. Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes’le paylaşırken Melek’in itirafı Genco’nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar. Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco’nun elinde tutsaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU

Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

İREM HELVACIOĞLU

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir ancak aslen Ankaralı'dır. Üniversite eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıkarak atmıştır. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı. Şu sıralar Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakteriyle başrolde yer almaktadır.

Sen Anlat Karadeniz'de oynadığı rol hakkında;

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

İrem Helvacıoğlu Dizi Ve Filmleri

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Muhteşem Yüzyıl

Kurtlar Vadisi Pusu

Güneşin Kızları

ULAŞ TUNA

Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında Kocaeli'nde hayata gözlerini açtı. 1999 yılında yaşanan acı depremden 1-2 sene sonra babasını kaybetmiştir. Bu olayın ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde lisans eğitimini ise Mimar Sinan'da almıştır.

Yakışıklı isim oyunculuk kariyerine ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi ile ilk adımı atmıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli gibi ünlü isimler ile birlikte rol almıştır. Karadayı'da Orhan karakteri ile akıllara kazınmıştır.

Şu sıralar ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine can vermektedir. Başarılı oyunculuğu ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim hayran kitlesini de bir hayli arttırdı.