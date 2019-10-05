Seksenler dizisi oyuncuları kimler? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!

Seksenler yeni sezon heyecanı sürüyor. Seksenler dizisi oyuncuları kimler? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merakla beklenen Seksenler için tarih belli oldu. Seksenler'in ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye - Arnavutluk milli maçından maçından önce, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi 20.00'de yine Fransa-Türkiye maçından hemen önce yayınlanacak. Seksenler yeni sezon hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seksenler'in ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye - Arnavutluk milli maçından maçından önce, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi 20.00'de yine Fransa-Türkiye maçından hemen önce yayınlanacak.

Sevilen dizi üçüncü bölümden itibaren ise hafta içi her gün 18.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

SEKSENLER KONUSU NEDİR?

Seksenler, TRT 1 kanalında 24 Ocak 2012'den itibaren yayınlanan televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi olarak TRT 1'de yayınlanmıştır. Tekrar bölümleri 360'ta hafta içi her gün yayınlanmaktadır.

Türkiye’nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor