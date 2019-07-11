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  3. 'Seksenler' dizisi ekranlara geri dönüyor

'Seksenler' dizisi ekranlara geri dönüyor

'Seksenler' dizisi ekranlara geri dönüyor

TRT 1'de geçtiğimiz yıl final yapan 'Seksenler' dizisinin yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından dizinin ekranlara geri döneceğini duyurdu.

Kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin bulunduğu 'Seksenler' dizisinin sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizinin yapımcısı, yeni sezon senaryosunu yazdıklarını açıkladı.

Altı sezon boyunca TRT 1 ekranında 80'li yılların aile ilişkilerini ve sıcaklığını dizisinde konu edinen yapımcı, “Yazmaya başladık” diyerek, dizinin 7'nci sezondan itibaren devam edeceğini duyurdu.

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'Seksenler' dizisi ekranlara geri dönüyor
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