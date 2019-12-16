Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri

“Sefirin Kızı nerede çekiliyor?” sorusu araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri merak ediliyor. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem’in kalema aldığı dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. İşte Sefirin Kızı çekim yerleri ile ilgili detaylar…

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

‘Sefirin Kızı’ dizisinin çekimleri Bodrum Muğla’da başladı. Ege’nin büyüleyici atmosferinde başlayan çekimlerin renkli anları objektiflere yansıdı.

Dizinin çekimlerinin bir kısmı Montenegro’da çekildi. Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek) ile Sefirin Kızı Nare’nin (Neslihan Atagül Doğulu) geçmişte yaşadıkları destansı aşklarına dair sahnelerle çekimlere başlandı.