İzleyenleri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı, bu akşam 3. bölümü ile Star Tv ekranlarına geliyor. Geçen hafta Sancar ile Nare'nin kızının Sefir tarafından Montenegro Podgoridsa'ya kaçırılması üzerine izleyiciler Montenegro'nun nerede olduğunu araştırmaya başladı. Sefirin Kızı nerede çekildi? Sefirin Kızı Montenegro nerede, Podgoridsa nerede? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sancar’la Nare'nin kızlaı Melek için gittiği Montenegro Podgoridsa ile ilgili merak edilenler haberimizde..

SEFİRİN KIZI 3. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.





SEFİRİN KIZI MONTENEGRO NEREDE?

Montenegro, Karadağ adıyla bilinen ülkedir. Karadağ, Balkanlar'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır. Anayasasında Karadağ "demokratik, refah ve çevreci bir ülke" olarak tanımlanır.

Avrupa'nın parlayan yıldızı Montenegro, 2006 yılında bağımsızlığını ilan eden bir ülke olarak dikkat çekiyor. Dağları, gölleri ve tarihi dokusu ile adeta büyüleyici bir ülke olan Karadağ'ın başkenti Podgorica olarak bilinmektedir. Karadağ'ın bilinen Uluslararası adı Montenegro'dur. Son yıllarda Türk vatandaşları tarafından da sıkça ziyaret edilen Karadağ diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha ucuz bir ülke olarak bilinmektedir. Karadağ uluslararası adıyla Montenegro'ya 90 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmemektedir.

MONTENEGRO NEREDE?

Güneydoğu Avrupa'da yer alır. Doğusunda Kosova, güneydoğusunda Arnavutluk, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile komşudur. Güneyinde Adriyatik Denizi yer alır..

PODGORIDSA NEREDE?

Podgorica, Karadağ'ın başkentidir. Belediye sınırları 1,441 km²dir. Şehir nüfusu 150.000, kırsal kesim nüfusu ile beraber 185.000 kadardır. Şehir için Osmanlı döneminde "Böğürtlen" ve Arnavutçadan alınan "Burguriçe" isimleri, Yugoslavya döneminde ise “Titograd” ismi kullanılmıştır.

SEFİRİN KIZI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.