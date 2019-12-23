Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları kimdir?

Sefirin Kızı konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları kimdir? Star TV’de yayın hayatına başlayan dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizinin oyuncuları arasında Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler bulunuyor. İlk bölümde geçmiş ve şimdiki zaman arasında yaşananlar anlatıldı. Nare ve Sancar arasında yaşananlar merak uyandırdı.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI KONUSU

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.