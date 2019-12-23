Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları kimdir?
Sefirin Kızı konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları arasında kimler var? Star TV’de yayın hayatına başlayan dizi ilk bölümü ile merak uyandırmayı başardı. Nare karakterine Neslihan Atagül’ün, Sancar karakterine Engin Akyürek’in hayat verdiği dizi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.
Sefirin Kızı konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları kimdir? Star TV’de yayın hayatına başlayan dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizinin oyuncuları arasında Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler bulunuyor. İlk bölümde geçmiş ve şimdiki zaman arasında yaşananlar anlatıldı. Nare ve Sancar arasında yaşananlar merak uyandırdı.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp
SEFİRİN KIZI KONUSU
Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.
Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.