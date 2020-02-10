Sefirin Kızı Barselona'da nerede çekildi? Barselona nerede, nasıl gidilir?

Sefirin Kızı Barselona'da nerede çekildi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sefirin Kızı bu akşam 8. bölümü ile ekranlara geliyor. Sefirin Kızı'nın yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler Barselona hakkında da araştırma yapmaya başladı. Bu akşamki bölümde Sefirin Kızı Nare, kızı Melek'i de alıp Barselona'ya kaçıyor. Sancar da peşlerinden Barselona'ya gidiyor. İzleyicilerin merak ettiği "Barselona nerede, nasıl gidilir?" sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEFİRİN KIZI BARSELONA'DA NEREDE ÇEKİLDİ?

Barselona İspanya'da bir şehirdir. Sefirin Kızı'nın Barselona'da hangi ilçede çekildiği henüz bilinmiyor.

BARSELONA NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Barselona, İspanya'da Katalonya Özerk Topluluğu ve Barselona ilinin merkezi ve İspanya'nın ikinci büyük kenti. Ülkenin kuzeydoğusunda, İspanya-Fransa sınırının yaklaşık 150 km güneyinde yer alır. İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir. Barselona'ya hava yolları ile gidilebiliyor. Aktarmalı yolculuk bekleme sürelerine göre 7-8 saat sürüyor. Karadan yapılan yolculuklar 30 saati aşabiliyor.

SEFİRİN KIZI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

Ancak Nare’nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare’nin babasının imzasını taklit ederek Barselona'ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi'yi onunla birlikte Barselona'ya gitmeye ve torununu getirmeye ikna eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır.

Şimdi Nare'nin büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın'ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın'la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir.