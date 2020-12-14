Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı dizisi 32. son bölümünde akıl almaz olay

32. bölüm ile ekrana gelen Sefirin Kızı izleyiciyi ekrana kilitledi. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Sefirin Kızı son bölüm detayları haberimizde...



SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemektenmutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

SEFİRİN KIZI 32.BÖLÜM FRAGMANI



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SEFİRİN KIZI OYUNCULARI!

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp