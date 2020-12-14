Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı dizisi 32. son bölümünde akıl almaz olay
Sefirin Kızı dizisi 32. son bölümünde akıl almaz olay yaşandı. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı Sefirin Kızı dizisi Nare ile Sancar'ın zorlu aşkını anlatıyor. Yayına giren son bölüm izleyiciyi ekrana kilitlerken, Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu...
32. bölüm ile ekrana gelen Sefirin Kızı izleyiciyi ekrana kilitledi. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Sefirin Kızı son bölüm detayları haberimizde...
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.
Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemektenmutlu ayrılacaklar mı?
Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?
SEFİRİN KIZI 32.BÖLÜM FRAGMANI
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI!
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın: Erhan Alpay
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Menekşe: Tülin Yazkan
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp